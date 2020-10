Messi-Nachfolger: „Ich würde Mbappé und Moukoko verpflichten“

33 Jahre ist Lionel Messi inzwischen alt. Und seine jüngsten Leistungen im Trikot des FC Barcelona lassen zumindest erahnen, dass der Zahn der Zeit so langsam an dem Weltstar nagt. Noch dazu ist es alles andere als sicher, dass Messi auch in der kommenden Saison für die Blaugrana zaubern wird.

Längst befasst man sich im Camp Nou mit möglichen Szenarien der Post-Messi-Ära. Ob dabei der Name Youssoufa Moukoko eine Rolle spielt, ist nicht überliefert.

Eto’o empfiehlt Moukoko

Samuel Eto’o jedenfalls, seines Zeichens ehemaliger Messi-Mitspieler und Barça-Star, empfiehlt den BVB-Jüngling. „Ich würde Mbappé und Moukoko verpflichten“, zitiert die ‚as‘ den 39-jährigen Kameruner, der seine aktive Karriere vor rund einem Jahr beendet hatte.

Gegenüber ‚Goal.com‘ und ‚Spox.com‘ schiebt Eto’o nach: „Es gibt da einen jungen Spieler bei Borussia Dortmund. Sein Name ist Youssoufa Moukoko. Er ist 15 Jahre und der nächste große Spieler für mich nach Messi. Da Lionel älter wird, könnten wir die Zukunft bei Barcelona gut vorbereiten.“

Und weiter: „Mit Antoine (Griezmann, Anm. d. Red.) und Youssoufa an vorderster Front wäre das Team super aufgestellt.“

