Barça-Talent Casadó verlängert langfristig

Der FC Barcelona stattet Eigengewächs Marc Casadó mit einem neuen Vertrag aus. Wie die Blaugrana vermelden, hat sich der 20-Jährige bis 2028 vertraglich an den Klub gebunden. Bei den Katalanen schnupperte der Sechser, der auch als Rechtsverteidiger agieren kann, mehrmals bei den Profis rein. Zwei Kurzeinsätze in der Champions League sowie in La Liga stehen für den Youngster zu Buche.

Bei Barças Reservemannschaft ist Casadó dagegen seit der Saison 2021/22 eine feste Größe. Seit der vergangenen Spielzeit führt der fünffache spanische U19-Nationalspieler das Team als Kapitän aufs Feld und hat insgesamt 66 Spiele für die zweite Mannschaft absolviert.