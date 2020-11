Cunha-Deal: Hertha wartet auf grünes Licht

Die von Hertha BSC anvisierte Vertragsverlängerung mit Matheus Cunha (21) könnte in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wartet die Sportliche Leitung des Bundesligisten noch auf grünes Licht vom frisch gewählten Präsidium.

Offensivkünstler Cunha soll in Berlin um ein Jahr bis 2025 verlängern. Dafür winkt ihm eine Gehaltserhöhung um 25 Prozent sowie eine Ausstiegsklausel, die laut ‚Sky‘ bei 50 Millionen Euro liegen könnte. Im Winter war Cunha für 18 Millionen Euro von RB Leipzig in die Hauptstadt gewechselt und schlug auf Anhieb voll ein (17 Spiele, acht Tore, fünf Assists). Am Abend (18 Uhr) treffen Cunha und die Hertha auf den VfL Wolfsburg.