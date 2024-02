Bayern bangt um Sané

Dem FC Bayern droht beim anstehenden Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg (Freitag, 20:30 Uhr) der Ausfall von Leroy Sané. Das berichtet ‚Sky‘. Der Flügelstürmer, den seit Wochen Patellasehnenprobleme plagen, fehlte beim heutigen Mannschaftstraining.

Seiner Top-Form läuft Sané seit einiger Zeit hinterher, Ende Oktober konnte sich der 28-Jährige letztmals in die Torschützenliste eintragen. Insgesamt stehen in dieser Saison neun Tore und zwölf Vorlagen in 33 Pflichtspielen zu Buche. Bayern-Präsident Herbert Hainer sagte am Montag: „Ich habe ihm […] nochmal gesagt: ‚Leroy, du weißt genau: Wir stehen voll hinter dir. Du kannst alles als Fußballer – zeig es uns einfach wieder.‘“