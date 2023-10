Kiel: Rapp verlängert, Stöver geht

Bei Holstein Kiel wurden zwei ganz wichtige Personalentscheidungen getroffen. Die Störche vermelden die Verlängerung ihres Cheftrainers Marcel Rapp bis 2026. Das alte Arbeitspapier des 44-jährigen Übungsleiters wäre nächstes Jahr ausgelaufen. „Ich habe große Lust, gemeinsam mit meinem großartigen Team den durch den Kaderumbruch im Sommer eingeleiteten sportlichen Weg weiter zu gestalten und so mittel- bis langfristig zu der Entwicklung dieses Vereins beizutragen“, freut sich Rapp.

Der KSV vermeldet aber auch einen feststehenden Abgang. Sportgeschäftsführer Uwe Stöver verlässt den Zweitligisten nach der laufenden Spielzeit auf eigenen Wunsch. „Zu jeder Zeit haben wir diese Aufgaben zusammen in einem großartigen Team gemeistert, so dass ich in einigen Monaten mit Stolz und Dankbarkeit zurückblicken werde“, lässt sich der gebürtige Wuppertaler vom Verein zitieren.