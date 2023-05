Trotz Treuebekundungen: PSG probiert es bei Alonso

Mit seiner Arbeit als Cheftrainer von Bayer Leverkusen hat Xabi Alonso vor allem internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wenn sich bei einem Großklub abzeichnet, dass ein Trainerposten verfügbar sein wird, fällt der Name des 41-jährigen Spaniers fast automatisch in den Medien.

Alonso selbst zeigte sich davon bislang unbeeindruckt. Auf die Frage, ob er angesichts seines bis 2024 laufenden Vertrags vorhabe, auch im nächsten Jahr auf der Bayer-Bank zu sitzen, sagte er zuletzt: „Das ist korrekt.“ Geschäftsführer Sport Simon Rolfes (41) pflichtete via ‚Bild‘ bei: „Wir sind froh, dass er bei uns ist. Und das wird auch noch eine Zeit so sein. Ich habe da überhaupt keine Sorge.“

Kontakt zu PSG

Dem Interesse anderer Vereine tut das aber natürlich keinen Abbruch. Wie ‚RMC‘ berichtet, ist Alonso nun auch in den Fokus von Paris St. Germain geraten. Bei PSG gilt es im Sommer, Trainer Christophe Galtier zu ersetzen, an dessen Verbleib nach einer sportlich durchwachsenen Saison mit mehreren Störgeräuschen auch abseits des Platzes kaum noch jemand glaubt.

Dem Bericht zufolge hat die katarische Geschäftsführung der Pariser erste Kontakte zum Alonso-Lager etabliert. Der Klub wisse aber, dass es kein leichtes Unterfangen wird, den Spanier zu verpflichten. ‚RMC‘ begründet: Zum einen schiele Alonso eigentlich auf den Trainerposten bei Real Madrid, der wohl 2024 vakant wird, wenn Carlo Ancelotti den Klub verlässt. Zum anderen wollte Leverkusen mit Alonso verlängern.

PSG habe deshalb natürlich Alternativen auf der Liste. ‚RMC‘ bestätigt das bereits in der Vergangenheit kolportierte Interesse an José Mourinho, der mit der AS Rom im Finale der Europa League steht, und an Thiago Motta. Der langjährige PSG-Spieler ist zurzeit Übungsleiter beim FC Bologna in der Serie A.

Update (17:01 Uhr): ‚Le Parisien‘ bringt einen weiteren Trainer mit PSG in Verbindung. Der Zeitung zufolge ist Luis Enrique (53) neben zwei weiteren nicht genannten Übungsleitern Topkandidat in Paris.