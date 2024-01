Politano vor Verlängerung in Neapel

Matteo Politano (30) winkt ein neuer Vertrag bei der SSC Neapel. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass der Rechtsaußen einer Verlängerung um drei weitere Jahre zugestimmt hat. Vorangegangen sind positive Gespräche mit Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis am heutigen Mittwoch. Politanos aktueller Vertrag bei der SSC ist noch bis 2025 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der erfahrene Offensivspieler ist aus der Mannschaft der Neapolitaner auch in dieser Saison nicht wegzudenken. Der italienische Nationalspieler stand bisher in 19 von 20 möglichen Serie A-Partien in dieser Saison auf dem Platz, erzielte sechs Tore und legte vier weitere Treffer auf.