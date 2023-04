Gespräche laufen: Mexiko-Juwel Huescas in die Bundesliga?

Wechselt Rodrigo Huescas im Sommer in die Bundesliga? Diese Möglichkeit ist nach FT-Informationen durchaus realistisch. Mit zwei Klubs aus dem deutschen Oberhaus hat das Management des Spielers vom mexikanischen Erstligisten Cruz Azul bereits Gespräche geführt, auch Topklubs aus den Niederlanden sind dran.

Momentan loten die Vereine aus, ob sie ein Angebot für den 19-jährigen Flügelflitzer abgeben wollen. Dieser kann sich gut vorstellen, im Sommer den Schritt in die Bundesliga zu gehen.

Spielpraxis en masse

Huescas ist auf beiden Außenbahnen offensiv wie defensiv einsetzbar und überzeugt in seiner ersten Profi-Saison mit drei Treffern und vier Vorlagen in 29 Einsätzen, obwohl er häufig als rechter Schienenspieler agierte. Was die reine Spielpraxis betrifft, zählt der U20-Nationalspieler damit zu den erfahreneren Akteuren seiner Altersklasse.

Bis 2025 ist Huescas noch an Cruz Azul gebunden. Weniger als fünf Millionen Euro Ablöse müsste der neue Arbeitgeber nach FT-Infos für den Youngster auf den Tisch legen. Ein Investment, das sich mit Blick auf das enorme Entwicklungspotenzial wirklich lohnen könnte.