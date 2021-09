Baumann fordert mehr von Assalé

Frank Baumann hat sich zur bisher schwachen Saisonleistung von Neuzugang Roger Assalé geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der Manager, woran es bei der Leihgabe vom FC Dijon noch mangelt. „Es muss sich noch finden, was Abläufe und Laufwege betrifft. Er ist gefordert, dass er sich diese Sachen erarbeitet und das Verständnis auf dem Platz besser funktioniert“, so der 45-Jährige.

Assalé wechselte im Sommer per Leihe zum SV Werder Bremen, kommt dort aber bislang nur auf 95 Spielminuten in vier Einsätzen. „Es passt noch nicht so, auch wenn er bei den ersten Kurzeinsätzen schon gute Szenen hatte“, beschreibt Baumann die Situation des 27-Jährigen. Zuletzt hatte Assalé mit zwei schweren Patzern großen Anteil an der 0:3-Niederlage gegen Dynamo Dresden.