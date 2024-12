Geheimtreffen: Bayerns erstes Angebot für Musiala

Dass die angepeilte Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala ein finanzieller Kraftakt wird, weiß man in der Führungsetage beim FC Bayern. Eine Verdopplung des Gehalts auf dann mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr steht im Raum.

Erste konkrete Gespräche über Vertragsinhalte sollen zeitnah stattfinden. Nach Informationen der ‚Bild‘ plant Max Eberl noch vor Weihnachten ein Treffen mit der Entourage des Offensivstars. Im Anschluss werden beide Seiten etwas genauer wissen, woran sie sind.

„Wir haben ein riesengroßes Interesse daran, Jamal langfristig an uns zu binden und wir tun viel dafür. Ich bin positiv gestimmt“, sagte Klubpräsident Herbert Hainer erst vor wenigen Tagen. Musiala selbst wollte sich zuletzt nicht so recht in Karten gucken lassen: „Ich glaube, in der Winterpause werden wir mehr wissen.“