Barças Emerson zu Tottenham?

Tottenham Hotspur arbeitet offenbar daran, Rechtsverteidiger Emerson Royal vom FC Barcelona zu verpflichten. Dem ‚Telegraph‘ zufolge sucht Spurs-Coach Nuno Espirito Santo einen Nachfolger für Serge Aurier (28), der den Verein noch verlassen soll. Laut ‚Sky Sports‘ erwägen die Londoner einen Tauschdeal.

Emerson war Anfang 2019 von Atlético Mineiro zum FC Barcelona gewechselt und wurde direkt für sechs Millionen Euro an Betis Sevilla weitergegeben. Dort überzeugte der 22-Jährige in 79 Einsätzen mit fünf Toren und zehn Vorlagen. Erst in diesem Sommer kehrte der Brasilianer für neun Millionen zurück zu den Blaugrana. Sein Vertag in Katalonien läuft bis Juni 2024.