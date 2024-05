Mainz: Müller erhält Profivertrag

Tim Müller hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie der 1. FSV Mainz 05 mitteilt, erhält der Außenverteidiger einen Kontrakt bis 2026. „Tim wurde im vergangenen Sommer von den A-Junioren in die U23 hochgezogen, hat den Übergang vom Junioren- in den Herrenfußball gut gemeistert und ist direkt in einem ersten Jahr Stammspieler in der Abwehrkette geworden. Er bringt alle Qualitäten eines modernen Außenverteidigers mit“, lässt sich Sportdirektor Martin Schmidt zitieren.

Müller ist auf der linken Abwehrseite zuhause. In der aktuellen Saison lief er für die Rheinhessen in der Regionalliga Südwest in 28 Partien auf und bereitete dabei zwei Tore vor. In der UEFA Youth League zog er mit der U19 bis ins Viertelfinale ein. In fünf Spielen erzielte Müller einen Treffer und bereitete zwei weitere vor.