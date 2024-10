Pekarík kündigt Hertha-Rückkehr an

Peter Pekarik ist vor einer Woche von Hertha BSC zu seinem Heimatklub MSK Zilina gewechselt, plant aber offenbar bereits eine schnelle Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Gegenüber der ‚Bild‘ stellt der 37-Jährige klar: „Das Interesse, dass ich zur Hertha zurückkehre, ist von beiden Seiten groß. Daher ist es nur eine Frage der Zeit, wann das passiert. Momentan konzentriere ich mich auf meine Leistung im Zilina-Trikot und in der Nationalmannschaft. Im Winter werden wir entscheiden, was meine nächsten Schritte sein werden.“ Ob er als Profi, als U23-Spieler oder als Teil des Trainerteams zurückkehren möchte, lässt der 231-fache Hertha-Spieler ebenfalls offen.

Nach mehr als zwölf Jahren ist der Publikumsliebling des Hauptstadtklubs zurück in die Slowakei gewechselt, nachdem ein Verbleib im Profiteam der Hertha nicht mehr möglich war. Mit Zilina einigte sich Pekarík zunächst auf einen Kontrakt bis Ende Januar 2025. „Ich habe einen Vertrag bis zum Ende des Herbstteils der Liga unterschrieben. Im Winter werden wir sehen, wie sich die Situation entwickelt. Ich freue mich, dass Zilina meinen Wünschen nachkommt. Während meiner langen Profikarriere habe ich gelernt, dass im Fußball alles möglich ist. Deshalb lasse ich in dieser Frage alles offen und bin auch offen für die möglichen Bedürfnisse der Hertha“, so Pekarík.