Ehemaliger Werder-Kapitän beendet Karriere

Niklas Moisander beendet seine Karriere. Gemeinsam mit seinem letzten Verein Malmö FF gab der langjährige Innenverteidiger von Werder Bremen am Freitag bekannt, dass er seine Fußballschuhe ab sofort an den Nagel hängt. Zwischen 2019 und 2021 war der Finne Kapitän an der Weser.

Im Sommer 2016 war der mittlerweile 39-Jährige von Sampdoria Genua zum SVW gewechselt, bei dem er bis 2021 insgesamt 142 Pflichtspiele bestritt. Nach dem Abstieg 2021 verließ er Bremen in Richtung Schweden und wechselte zu Malmö. Zuletzt warfen ihn immer wieder heftigere Verletzungen zurück, sein letztes Spiel absolvierte Moisander bereits Mitte Juli. Dennoch feierte er mit Malmö zum Abschluss seiner langen Karriere im November seine dritte Meisterschaft in Schweden in den vergangenen vier Jahren.