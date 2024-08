Bahoya erläutert Frankfurt-Transfer

Jean-Mattéo Bahoya (19) ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er sich für ein Engagement bei Eintracht Frankfurt entschieden hat. „Der Verein hat mich auf Anhieb angesprochen. Es ist eine weltweit bekannte Institution, die große Ambitionen hat. Auch der Trainer Dino Toppmoller hat mich überzeugt, denn er hat mir von seinem Sportprojekt erzählt und das hat mich direkt angesprochen. Ich passte zu dem Projekt“, gibt der Offensivspieler im Interview mit der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato zu verstehen.

Im zurückliegenden Winter sicherten sich die Adler die Dienste des französischen U19-Nationalspielers für rund acht Millionen Euro vom Angers SCO. Seitdem blickt Bahoya auf acht Bundesliga-Kurzeinsätze zurück. Der Rechtsfuß führt aus: „Meine ersten sechs Monate waren eine Umstellung. Ich musste einen Wechsel von der zweiten Liga in die Bundesliga verdauen, in dieser Zeit lernt man viel. Es ist eindeutig nicht der gleiche Fußball, die gleiche Atmosphäre, die gleichen Erwartungen, also musste ich mich anpassen. Aber heute bin ich bereit und habe andere Ziele.“