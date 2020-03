Haaland denkt nur an den BVB

Obwohl er schon jetzt zu den umworbensten Spielern in Europa gehört, will Erling Haaland mit Borussia Dortmund noch viele Erfolge feiern. „Ich möchte viele Dinge erreichen“, sagt der 19-Jährige in einem Interview mit ‚France Football‘, „ich bin gerade erst angekommen“. Trotz der kurzen Eingewöhnungszeit sei er in Dortmund sowohl „sehr glücklich“ als auch „sehr gut umgeben“.

Mit Schwarz-Gelb wird der Norweger am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) versuchen, gegen Paris St. Germain den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt zu machen. An dem 2:1-Erfolg im Hinspiel war der Dortmunder Neuzugang mit seinen beiden Toren maßgeblich beteiligt.