FC Bayern: Wohin geht Martínez?

Javi Martínez will sich erst zu einem späteren Zeitpunkt mit seiner Zukunft befassen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der Defensiv-Routinier, der den FC Bayern nach der Saison verlassen wird: „Ich bin offen in alle Richtungen und schaue nach der besten Option für mich. Ich weiß es noch nicht, werde diese Entscheidung im Sommer daheim in Ayegui treffen. Erst konzentriere ich mich auf die beiden letzten Spiele und meinen Abschied.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Als zukünftiger Arbeitgeber gehandelt wurde zuletzt in erster Linie Ex-Klub Athletic Bilbao. Von dort war Martínez 2012 nach zähen Verhandlungen für 40 Millionen Euro zu den Bayern gekommen. Es folgten neun deutsche Meisterschaften infolge sowie diverse weitere große Titel. Wie lange er noch spielen wird, lässt der 32-jährige Rechtsfuß derweil offen: „Ich weiß es nicht. Meine Beine entscheiden. Ein Jahr, drei, zehn? Mal schauen. Aber ich will auch nach meiner Karriere körperlich auf der Höhe sein.“