Guerreiro packt schon: BVB-Abschied besiegelt?

Trennen sich die Wege von Borussia Dortmund und Raphaël Guerreiro nach sieben gemeinsamen Jahren? Es deutet zumindest vieles darauf hin. ‚Sport1‘ berichtet unter Verweis auf Bestätigungen von Fan-Seite und entsprechende Fotos, dass der Portugiese bereits seinen Umzug vorbereitet. Möbelpacker seien vor seinem Haus gesichtet worden.

Darüber hinaus tendiert Guerreiro nicht dazu, das ihm vorliegende Vertragsangebot des BVB anzunehmen. Im Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ berichtet Patrick Berger, er habe aus direkten Mannschaftskreisen erfahren, dass „die meisten Spieler damit rechnen, dass er (Guerreiro, Anm. d. Red.) das Vertragsangebot nicht annehmen und den BVB verlassen wird“.

Terzic-Pläne mit Guerreiro

Nach zwischenzeitlichem Leistungstief kann man sich eine weitere Zusammenarbeit auf Dortmunder Seite eigentlich sehr gut vorstellen. Edin Terzic spielt mit dem Gedanken, Guerreiro künftig häufiger im Mittelfeld einzusetzen. Dort könnte der feine Techniker seine Spielstärke noch besser einbringen und käme nicht so häufig in Laufduelle, in denen seine mangelnde Geschwindigkeit sichtbar wird.

Zu diesem Zweck soll Ramy Bensebaini (28) kommen und künftig die linke Abwehrseite beackern. Als reiner Konkurrent wäre der Algerier somit eigentlich nicht zu verstehen. Dennoch sieht Guerreiro seine Zukunft offenbar woanders.