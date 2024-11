Inter: Dumfries-Deal zeitnah offiziell

Die seit einiger Zeit feststehende Vertragsverlängerung von Rechtsverteidiger Denzel Dumfries bei Inter Mailand soll in Kürze auch von Vereinsseite bestätigt werden. Laut ‚Tuttosport‘ wird der Deal wahrscheinlich in der kommenden Woche, spätestens aber zur nächsten Länderspielpause offiziell verkündet. Dumfries‘ aktueller Kontrakt in Mailand läuft nur noch bis Ende Juni 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das neue Arbeitspapier des niederländischen Nationalspielers soll bis 2028 datiert sein, das Gehalt einen Sprung von zweieinhalb auf vier Millionen Euro plus Boni machen. Die Ausstiegsklausel im Vertrag des 28-Jährigen werde zudem gestrichen. Dumfries war im August 2021 von der PSV Eindhoven zu Inter gewechselt. Seitdem absolvierte er 143 Spiele für die Nerazzurri und erreichte 2023 das Champions League-Finale gegen Manchester City (0:1).