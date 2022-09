RB Leipzig: Tedescos Job in Gefahr?

Krachende Niederlage für RB Leipzig: Das gestrige 0:4 bei Eintracht Frankfurt war auch in der Höhe verdient. Domenico Tedesco schonte sein Team im Anschluss bei ‚Sky‘ nicht: „Wir haben komplett die Basics vermissen lassen, wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz. Wir waren grottenschlecht, wirklich, Katastrophe. Das ist viel zu wenig für die Ansprüche von RB Leipzig.“

Drei verschiedene Grundordnungen ließ der Trainer während der 90 Minuten in Frankfurt spielen – geholfen hat es nichts. Nach fünf Spieltagen hat RB nur fünf Punkte. Auch das ist „viel zu wenig für die Ansprüche“. Die Frage, die sich aufdrängt: Hält die ehrgeizige Klubführung um Oliver Mintzlaff am Trainer fest?

„Tedesco wackelt“, schreibt jedenfalls die ‚Bild‘ und verweist dabei auf Mintzlaffs hohe Ziele – insbesondere angesichts teurer Neuzugänge wie Timo Werner oder David Raum. In der vergangenen Saison brauchte der Geschäftsführer bis Dezember, ehe er den erfolglosen Jesse Marsch durch Tedesco ersetzte. In der Branche munkelt man, dass Mintzlaff nicht noch einmal so lange warten wird.