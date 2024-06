Leipzig: Poulsen bekennt Farbe

Yussuf Poulsen wird nach eigener Aussage auch in der kommenden Saison für RB Leipzig auflaufen. Im Interview mit ‚Sky‘ wartet der 30-Jährige mit einem klaren Bekenntnis auf. „Ich habe vor kurzem meinen Vertrag verlängert. Deswegen bin ich auch nach der EM-Endrunde in Leipzig“, so der Däne.

Auf der Stürmerposition sind die Leipziger exzellent besetzt. Neben Shootingstar Loïs Openda (24) entwickelt sich auch der Ex-Salzburger Benjamin Sesko (21) zu einem Topspieler. Trotz einiger Anwärter auf die Startelf bleibt Poulsen gelassen und will den Konkurrenzkampf annehmen.