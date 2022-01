Jones vor Bordeaux-Wechsel

Phil Jones wird den Rest der Spielzeit offenbar im Trikot von Girondins Bordeaux absolvieren. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano befinden sich Verhandlungen zwischen den Franzosen und Manchester United über eine Leihe des Innenverteidigers im Endstadium. Auch Jones selbst habe großes Interesse daran, zum Ligue 1-Klub zu wechseln. Einzig die finale Zustimmung von United-Trainer Ralf Rangnick fehle, um das Geschäft abzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-jährige Jones spielt in Manchester sportlich keine Rolle mehr. In den vergangenen zwei Jahren stand er nur einmal für die Red Devils in einem Pflichtspiel auf dem Platz – Anfang Januar beim 0:1 gegen die Wolverhampton Wanderers. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.