Paderborn leiht Pieringer

Marvin Pieringer wird in der kommenden Saison auf Leihbasis für den SC Paderborn auflaufen. Beim Zweitligisten erhält der Offensivakteur vom FC Schalke 04 die Rückennummer neun. Paderborns Sportchef Fabian Wohlgemuth erklärt: „Marvin ist ein großer und beweglicher Stürmer, der die zweite Bundesliga in der vergangenen Saison bereits erlebt hat. Mit seinen Fähigkeiten und seiner flexiblen Einsetzbarkeit auf verschiedenen Positionen wird er unsere Offensive bereichern.“

In der vergangenen Spielzeit war der 22-jährige Angreifer vom SC Freiburg an Schalke verliehen, während der Leihe griff eine an Einsätze gekoppelte Kaufklausel. Nun schicken die Königsblauen Pieringer ihrerseits temporär auf die Reise.