Cazorla vor Rückkehr zu Jugendklub?

Santi Cazorla könnte bald nochmal seine Fußballschuhe in Spanien schnüren. Wie ‚La Nueva Espana‘ berichtet, steht der 38-jährige Mittelfeldspieler von Al Sadd in Kontakt mit seinem Jugendklub Real Oviedo. Im Juni läuft Cazorlas Vertrag in Katar aus. Der Routinier spielt dem Bericht zufolge mit dem Gedanken an eine Rückkehr nach Asturien.

Oviedo rangiert im gesicherten Mittelfeld der zweiten Liga. Cazorla könnte dem Team voraussichtlich eine Komponente hinzufügen, die derzeit noch nicht vorhanden ist. Allerdings schreibt die Tageszeitung auch, die Annäherung zwischen dem 81-fachen Nationalspieler und Oviedo befinde sich noch in der Anfangsphase.

