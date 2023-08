Sánchez zurück zu Inter

Alexis Sánchez steht vor der Rückkehr zu Inter Mailand. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der vereinslose Stürmer am morgigen Freitag den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag mit kurzer Laufzeit unterschreiben. Eine vollständige Einigung zwischen den Nerazzurri und dem 34-Jährigen wurde erreicht.

Der Chilene war in der vergangenen Saison für Olympique Marseille aktiv und ist seit Anfang Juli ohne Verein. Zuvor war er drei Jahre lang schon einmal für Inter am Ball. Insgesamt stand Sánchez 109 Mal für die Mailänder auf dem Platz, in denen er 20 Mal traf. Jetzt sollen weitere Tore hinzukommen.