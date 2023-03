Werder: Fritz kündigt Ducksch-Gespräche an

Clemens Fritz hat verraten, dass nach dem gesicherten Klassenerhalt Gespräche über eine Verlängerung mit Marvin Ducksch auf der Agenda des SV Werder Bremen stehen. „Wir wollen unsere Ziele erreichen. Und dann werden wir sicher mit Duckschi und seiner Berateragentur in den Dialog treten und die Situation besprechen“, erklärt der Leiter Lizenzbereich gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ducksch ist noch bis 2024 an die Bremer gebunden. Per Ausstiegsklausel über 7,5 Millionen Euro könnte er den Aufsteiger im Sommer verlassen. Das möchte Fritz verhindern, schließlich ist Ducksch ein wichtiger Teil der aktuellen Werder-Elf. In 26 Pflichtspielen stand der 29-jährige Stürmer in dieser Saison bereits auf dem Platz, dabei gelangen ihm acht Tore und sechs Vorlagen.

Lese-Tipp

Werder-Trio trainiert wieder