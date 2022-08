Nottingham: Neuzugang Nummer 19 im Anflug

Nottingham Forest ist drauf und dran, seinen 19. Sommerneuzugang an Land zu ziehen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, befinden sich Gespräche mit den Wolverhampton Wanderers bezüglich eines Transfers von Verteidiger Willy Boly (31) in der finalen Phase. Die Tricky Trees hoffen demnach, einen Deal in den nächsten 24 Stunden fixieren und im Anschluss den Ivorer zum obligatorischen Medizincheck empfangen zu können.

Boly selbst treibt seinen Abschied von den Wolves aktiv voran und weigerte sich, beim gestrigen Ligaspiel gegen Newcastle United (1:1) auf der Bank Platz zu nehmen. „Er hat ein Angebot in der Hand und will gehen“, erklärte Wolves-Coach Bruno Lage am Rande der Partie. „Ich habe ihm gesagt, dass ich einen Spitzenspieler wie ihn auf der Bank brauche. Er war auf der Kaderliste und ist nicht gekommen“, so der Portugiese weiter. In dieser Saison kam Boly bislang nicht zum Einsatz.