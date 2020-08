Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Der Champions League-Sieger hat laut ‚Sport Bild‘ seit dieser Woche ein offizielles Angebot des FC Liverpool für Thiago (29) vorliegen. Nun sollen die Verhandlungen richtig anlaufen.

Der BVB könnte nach einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ in der Innenverteidigung nachbessern. Leonardo Balerdi ist an Olympique Marseille verliehen und wann der derzeit verletzte Dan-Axel Zagadou sein Comeback feiern kann, steht in den Sternen.

RB Leipzig verleiht seine Nummer zwei Yvon Mvogo (26) an die PSV Eindhoven, verlängert aber zugleich den Vertrag des Schweizer Torhüters bis 2023.

Während Torwart Yann Sommer und Lars Stindl ihre Zukunft bei den Fohlen sehen, fehlt Rechtsverteidiger Michael Lang die Perspektive. Gegenüber dem vereinsnahen Portal ‚GladbachLive‘ legt Trainer Marco Rose dem Schweizer einen Wechsel nahe.

Kevin Volland steht nach ‚Bild‘-Informationen unmittelbar vor einem Abgang zur AS Monaco. Leverkusen soll 25 Millionen Euro für den 28-jährigen Nationalstürmer erhalten, beide Klubs sind sich nahezu handelseinig.

Im Kraichgau können sie wohl in Kürze Alexandar Borkovic begrüßen. Der 21-jährige Innenverteidiger kommt von der Wiener Austria und soll ‚Laola1‘ zufolge einen langfristigen Vertrag bei der TSG erhalten.

Neuer Mann für die Wolfsburger Innenverteidigung: Für Maxence Lacroix überweist der VfL fünf Millionen Euro plus Boni an den FC Sochaux. Der 20-Jährige unterschreibt bis 2024.

Defensivspieler Robin Koch wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten zu Premier League-Aufsteiger Leeds United. Rund 14 Millionen Euro Ablöse sollen fließen.

Dejan Joveljic (21) soll in Österreich Spielpraxis sammeln. Die Eintracht verleiht ihr serbisches Stürmertalent für eine Spielzeit an den Wolfsberger AC.

Die Berliner werden wieder einmal mit Julian Draxler in Verbindung gebracht. Manager Michael Preetz äußert sich aber zurückhaltend: „Er hat einen Vertrag bei Paris St. Germain, das ist bekannt, und er ist auch im Finalturnier der Champions League zum Einsatz gekommen. Es hilft uns nicht, wenn weiter jeden Tag diskutiert wird. Wir versuchen, unsere Arbeit zu machen.“

Neven Subotic wird die Köpernicker nach einem Jahr wohl wieder verlassen, Toni Leistner, der als Nachfolger im Gespräch war, hat sich aber für einen Wechsel zum Hamburger SV entschieden. Eine Ablöse würde für den 30-Jährigen nicht fällig: Seinen Vertrag mit den Queens Park Rangers hat Leistner aufgelöst.

👋 Defender @ToniLeistner has had his contract terminated by mutual consent with immediate effect.



Best wishes for the future BFG!#QPR