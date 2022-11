Beale übernimmt die Rangers

Die Glasgow Rangers haben ihren neuen Trainer gefunden. Michael Beale übernimmt den schottischen Traditionsklub und bindet sich bis 2026 an den derzeitigen Tabellenzweiten der Premiership.

Beale kommt von den Queens Park Rangers und tritt im Ibrox Stadium in die Fußstapfen von Giovanni van Bronckhorst, der vergangene Woche entlassen wurde. Der 42-jährige Engländer war bereits von 2018 bis 2021 bei den Rangers als Co-Trainer angestellt.

Michael Beale is the 18th manager of Rangers with the club delighted to confirm his appointment today.



