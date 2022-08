Haaland-Show gegen Palace | Liverpools Neun-Tore-Spektakel

Der dreifache Haaland

Dass Erling Haaland wenig Anlaufzeit bei einem neuen Klub braucht, hatte der Norweger bereits bei Borussia Dortmund unter Beweis gestellt. In seinen ersten drei Partien für Manchester City setzte der 22-jährige Wunderknipser seinen Trend fort, ließ das Tornetz der Gegner dreimal zappeln. Auch in Citys vierter Ligapartie drückte Haaland seinen Stempel auf. „Haal's got it all“, betitelt der ‚Mirror‘ die Haaland-Show gegen Crystal Palace (4:2). In 19 Minuten fixierte der Norweger seinen ersten Hattrick auf der Insel und brachte nebenbei die Skyblues nach Rückstand auf Siegeskurs. Auch in der Sonntagsausgabe des ‚Daily Star‘ bestimmt Haaland die Schlagzeilen. „Who you gonna Haal?“, schreibt das englische Fachblatt in Anlehnung an die Ghostbusters-Filmreihe. Gespensterjäger Haaland treibt sein Unwesen nun auch auf der Insel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpools Neun-Tore-Spektakel

Neben Manchester City macht auch der FC Liverpool mit einer historischen Glanzleistung außerhalb der Landesgrenzen von sich Reden. Die katalanische ‚Sport‘ berichtet am heutigen Sonntag vom „Premier-League-Wahnsinn“. Die Reds überrollten einen völlig überforderten Aufsteiger AFC Bournemouth, schossen sich beim 9:0-Spektakel den Frust von der Seele. Liverpool konnte in den ersten drei Ligapartien lediglich zwei Punkte ergattern. Nun aber schweben „Klopps Männer auf Wolke 9“, wie der ‚Daily Express‘ heute auf seinen Innenseiten titelt.

„Ein stilvolles Mailand“

In Italien hingegen sorgt der amtierende Meister für positive Schlagzeilen. Der AC Mailand schickte den FC Bologna am gestrigen Samstag mit einer 0:2-Pleite nach Hause. Als „ein stilvolles Mailand“ bezeichnet die ‚Gazzetta dello Sport‘ die Rossoneri einen Tag nach dem ungefährdeten Heimsieg. Im Fokus der Partie stand unter anderem Neuzugang Charles De Ketelaere. Der 21-jährige Belgier zog auf der Zehnerposition die Fäden, setzte seine Teamkollegen mehrmals gekonnt in Szene. So auch beim 1:0-Treffer von Rafael Leão, als er den freistehenden Portugiesen im richtigen Moment anspielte. Altmeister Olivier Giroud machte in der Folge den Deckel drauf, vollendete artistisch zum 2:0-Endstand. Zumindest vorübergehend grüßt Milan nun von der Tabellenspitze.