Bericht: Thuram sagt Favre ab

Marcus Thuram wird wohl nicht zum OGC Nizza wechseln. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, erteilte der Stürmer dem Klub von der Côte d‘Azur eine Absage. Demnach teilte der Franzose Nizza-Coach Lucien Favre noch vor dem erfolgreichen Bundesliga-Start am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (3:1) seine Entscheidung mit.

Favre buhlte über Wochen um Thuram, sah im 25-Jährigen das fehlende Puzzlestück für sein zweites Trainer-Engagement in Nizza. Für den Angreifer soll aber die Strahlkraft der Südfranzosen nicht ausgereicht haben. Thuram hofft noch auf eine WM-Teilnahme im Winter in Katar. Dafür strebe er weiterhin den Wechsel zu einem Topklub an. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag bei Borussia Mönchengladbach aus.