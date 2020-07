Schick will bei RB bleiben

Patrik Schick hofft, dass er auch in der kommenden Saison für RB Leipzig auflaufen wird. „Ich will am liebsten hier bleiben“, erklärt der 24-Jährige gegenüber der ‚Bild‘, „wir haben eine tolle Saison gespielt. Ich glaube an das Team, an die Philosophie des Trainers. Ich mag seinen Fußball. Ich glaube, wir haben die Qualität, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und wir spielen Champions League. Es passt also alles.“

Schick war im Sommer 2019 von der AS Rom nach Leipzig verliehen worden. Auf eine feste Verpflichtung konnten sich die Klubs seitdem nicht einigen. Gerüchte um einen Wechsel nach England oder innerhalb der Bundesliga zu Bayer Leverkusen machten die Runde. Nach wie vor ist die Zukunft des Stürmers nicht geklärt, der weiß: „Wenn Leipzig und AS eine Lösung finden, kann ich hier bleiben. Aber es liegt nicht in meinen Händen.“