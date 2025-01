Leihabbruch: Chelsea holt Slonina zurück

Torwart Gabriel Slonina wird seine Reha nach einer Handverletzung beim FC Chelsea fortsetzen. Wie beide Vereine bekanntgeben, beendet Chelsea die Leihe des 20-Jährigen an den FC Barnsley. In Barnsley hadert man mit der Verletzung des Keepers, wie Sportdirektor Mladen Sormaz bekräftigt: „Es ist schade, Gaga verabschieden zu müssen. Wir haben gehofft, ihn noch oft für Barnsley spielen zu sehen. Die Verletzung kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt, so ist das Business. Wir wünschen Slonina alles Gute, er hat sich sehr professionell verhalten.”

Unter der Anzeige geht's weiter

Slonina absolvierte während seiner Leihe wettbewerbsübergreifend 14 Einsätze für den Drittligisten. Kürzlich erlitt er eine Handverletzung, die ihn für unbestimmte Zeit außer Gefecht setzt. Slonina war im Sommer 2022 an die Stamford Bridge gekommen, wurde vor seiner Station bei Barnsley auch an Chicago Fire und die KAS Eupen verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.