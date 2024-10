Flick im „Zentrum des Universums“ | Juve schon am Scheideweg

Vorfreude auf den Clásico

Nachdem in den vergangenen Jahren das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid ein wenig im Schatten vergangener Duelle stand, ist das Duell am heutigen Samstagabend (21Uhr) laut der ‚Marca‘ wieder „das Zentrum des Universums“. Ein Grund dafür sei auch die aktuelle Form beider Teams: „Die übliche Rivalität, ein spektakuläres Aufgebot an Spielern und der große Schwung der Mannschaften laden zur Party ein.“ Dazu bilden Vinicius Junior und Lamine Yamal das Titelblatt der Tageszeitung. Die ‚as‘ merkt beim „goldenen Klassiker“ an, dass gleich sieben Profis für die Wahl zum Balon d’Or stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die ‚Mundo Deportivo‘ stellt Vinicius und Yamal ins Zentrum ihrer Berichterstattung. Angeführt von den beiden „messen Madrid und Barça ihre Kräfte und ihren Stil.“ Schließlich trifft Carlo Ancelottis italienische Abgezocktheit auf den Pressingfußball von Hansi Flick. „Flick hat die Spielphilosophie verändert“, hatte Ancelotti im Vorfeld der Partie gelobt, Barcelona habe eine „sehr klare Vorstellung vom Spiel, sie sind eine mutige Mannschaft und wir müssen uns gut auf das Spiel vorbereiten“. Nervös zeigte sich der Real-Coach deswegen aber noch lange nicht: „Mir raubt nichts den Schlaf.“

Lese-Tipp

„Mehrere Momente“: Raphinha dachte an Barça-Abschied

Leckerbissen in Italien & Frankreich

Grundsätzlich kommen Fußball-Liebhaber dieses Wochenden in den Genuss einiger Klassiker. In Italien steht am morgigen Sonntag mit der Partie Juventus Turin gegen Inter Mailand (18 Uhr) das Derby d’Italia an. Für den ‚Il Messaggero‘ „eines der am meisten erwarteten Spiele der Meisterschaft“. Derzeit belegen die Nerazzurri den zweiten Platz hinter der SSC Neapel. Juve folgt auf Rang drei. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht bei dem Duell vor allem Juve mit Trainer Thiago Motta vor einem Scheideweg. Für die Sporttageszeitung kann „die Herausforderung San Siro das Schicksal der Saison verändern.“ Muss Juve nach Ausgaben von mehr als 160 Millionen Euro im Sommer die Ambitionen schon im Oktober zurückschrauben, oder lebt der Traum vom Scudetto weiter?

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in Frankreich wirft das morgige Duell zwischen Olympique Marseille und Paris St. Germain seine Schatten voraus. „Das große Schachbrett“, titelt die ‚L’Équipe‘ am heutigen Samstagmorgen. Mit Marseille-Coach Roberto De Zerbi und PSG-Trainer Luis Enrique an der Seitenlinie erwartet die Sportzeitung ein großes Taktik-Duell. Nur drei Punkte trennen die beiden Teams derzeit voneinander. Ein 2:0-Sieg würde OM bereits reichen, um PSG von der Tabellenspitze zu stoßen. Bei ‚Le Parisien‘ fokussiert sich der Vorbereit auf Ex-PSG-Profi Adrien Rabiot, der seit kurzer Zeit seine Brötchen in Marseille verdient. Satte 227 Spiele absolvierte das Eigengewächs für Paris, weswegen die Titelzeile sehr intim gewählt wurde: „Von der wuschigen Liebe zur verrückten Scheidung.“