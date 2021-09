Kuntz wird Trainer der Türkei

Stefan Kuntz wird neuer Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Was sich in den vergangenen Tagen bereits andeutete, bestätigte der türkische Fußballverband heute offiziell. Die Unterzeichnung des Vertrags wird am Montagnachmittag um 15:00 Uhr im TFF Trainingszentrum Riva Hasan Doğan stattfinden.

Kuntz gewann im Sommer mit der U21 Nationalmannschaft die Europameisterschaft. Außerdem ging er als Cheftrainer des Olympiateams nach Tokio. Dort schied Deutschland allerdings in der Vorrunde aus. Die Türkei steht derzeit auf Rang drei in der WM Qualifikationsgruppe G mit zwei Punkten Rückstand auf Norwegen und die Niederlande.