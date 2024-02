Drei Bayern-Stars rechtzeitig fit

Der FC Bayern kann beim Champions League-Spiel gegen Lazio Rom (Mittwoch, 21 Uhr) auf drei Leistungsträger bauen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind Manuel Neuer und Noussair Mazraoui ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Noch am Vortag fehlten die beiden Spieler aufgrund von Belastungssteuerung. Auch Leroy Sané, der die Einheit am Montag nach 15 Minuten verlassen hatte, absolvierte das finale Training an der Säbener Straße und fliegt mit nach Italien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konrad Laimer und Serge Gnabry setzen ihre Rehas hingegen weiterhin fort. Erfreulicherweise stand Bouna Sarr nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder auf dem Rasen, um eine Laufeinheit zu absolvieren. Er wird gegen Lazio aber noch nicht mitwirken können.