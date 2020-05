Bochum: Blum will zurück in die Bundesliga

Für Danny Blum steht fest, dass er in den nächsten Jahren noch einmal in der Bundesliga auflaufen wird. „Ich glaube nicht nur daran, ich bin fest davon überzeugt, dass ich wieder in der Bundesliga spielen kann und werde“, zeigt sich der Linksaußen des VfL Bochum im Interview mit ‚transfermarkt.de‘ entschlossen.

Blum führt aus: „Das war und ist gemeinsam mit meinem Berater von Anfang an unser Ziel. Deswegen arbeite ich sehr intensiv. Ich glaube, Zahlen lügen nicht (26 Spiele für Bochum, neun Tore, zwölf Vorlagen, Anm. d. Red). Dieses Jahr habe ich gezeigt: Wenn man einem Danny Blum Vertrauen schenkt, dann zahlt er es wiederum mit Leistung zurück.“ In der Saison 2016/17 lief der 29-Jährige 17 Mal für Eintracht Frankfurt in der deutschen Beletage auf. Nach einem einjährigen Gastspiel bei UD Las Palmas wechselte er im vergangenen Sommer nach Bochum in die zweite Liga und zählt dort zu den auffälligsten Akteuren.