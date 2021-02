Chelsea - ManUnited: So könnt ihr das Premier League-Spiel live sehen

Im Topspiel der Premier League kämpfen der FC Chelsea und Manchester United um wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze. Chelsea spielte am vergangenen Wochenende 1:1 gegen Southampton, ManUnited bezwang Newcastle mit 3:1.

Chelsea gegen ManUnited live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem FC Chelsea und Manchester United findet am Sonntag, den 28. Februar statt. Der Anstoß an der Stamford Bridge ist planmäßig um 17:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go streamen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Blues und den Red Devils weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.