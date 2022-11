Nach der WM: Messi vor Unterschrift bei Miami?

In zwei WM-Spielen für die argentinische Nationalmannschaft kommt Lionel Messi auf zwei Tore und eine Vorlage. Auch im Dress von Paris St. Germain läuft es für den 35-Jährigen in der aktuellen Ligue 1-Saison wie am Schnürchen. In 13 Ligaspielen hat Messi sieben Tore erzielt und zehn weitere Treffer vorbereitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚The Times‘ berichtet, könnte der Superstar die Pariser jedoch am Ende der Saison verlassen. Der MLS-Klub Inter Miami sei zuversichtlich, sich mit Messi nach der Weltmeisterschaft auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer verständigen zu können. Kommt ein Wechsel in die USA zustande, würde der Argentinier zum bestbezahltesten Spieler der MLS-Geschichte avancieren.

‚The Times‘ schreibt weiter, dass der Klub um Ex-Profi David Beckham plant, nach Spielern Ausschau zu halten, die Messis Fähigkeiten ergänzen. Namen, die sich in der Verlosung befinden, sind unter anderem Cesc Fàbregas und Luis Suárez. Sowohl mit Fàbregas als auch mit Suárez spielte Messi einst beim FC Barcelona. Im Sommer könnte Messi seine ehemaligen Weggefährten in den Staaten wiedertreffen.