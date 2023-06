BVB: Abschiedsgerüchte um Can

Die Wege von Borussia Dortmund und Emre Can (29) könnten sich im nächsten, womöglich aber auch schon in diesem Sommer trennen. Eine Verlängerung des bis 2024 laufenden und mit acht Millionen Euro jährlich dotierten Vertrags ist derzeit kein Thema, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘.

Der BVB sei zudem gesprächsbereit und offen für einen Verkauf, sollten ansprechende Angebote eintreffen. 2020 war der defensive Mittelfeldspieler für 25 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen. In den vergangenen Monaten war Can gesetzt, kam in der abgelaufenen Saison insgesamt auf 38 Pflichtspieleinsätze.

Allerdings: Mit Jude Bellingham (19/Real Madrid), Mahmoud Dahoud (27/Brighton) und Raphaël Guerreiro (29/FC Bayern) haben den Verein bereits drei Optionen für die Mittelfeldzentrale verlassen. Ein Neuzugang ist noch nicht da, Edson Álvarez (25/Ajax Amsterdam) und Felix Nmecha (22/VfL Wolfsburg) stehen ganz oben auf der Liste.