Waldschmidt erläutert Köln-Wechsel

Luca Waldschmidt begründet seinen Wechsel zum 1. FC Köln. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der 27-Jährige: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen, vor allen Dingen mit dem Trainer, haben mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Mir ist es wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der mir ein ehrliches Feedback gibt. Im Guten wie im Schlechten. Genau das brauche ich.“

Und weiter: „[…] Steffen Baumgart ist geradeheraus, er lebt das. Wir haben uns darüber unterhalten, was sich der Klub vorstellt, wo ich mich sehe und meine Qualitäten einbringen kann. Ich glaube, da kann ich ein gutes Puzzlestück sein in dieser Mannschaft.“ Am Geißbockheim unterzeichnete der Offensivspieler einen Leihvertrag bis zum Sommer 2024. Im Anschluss greift dem Vernehmen nach unter bestimmten Bedingungen eine Kaufklausel, die Waldschmidt für drei weitere Jahre an den Verein bindet.

