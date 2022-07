Strakosha von Lazio zu Brentford

Thomas Strakosha steht vor dem Wechsel in die Premier League. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, sichert sich der FC Brentford die Dienste des 27-jährigen Torhüters. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Vertrag des albanischen Nationalkeepers bei Lazio Rom ausgelaufen ist.

Strakosha stammt aus der Jugend der Römer und stand in 208 Pflichtspielen für seinen Heimatklub auf dem Platz. Unumstrittene Nummer eins war der 27-Jährige in den vergangenen Jahren aber nicht immer. Mit seinem Engagement in Brentford erfüllt sich der Albaner seinen Traum von der Premier League.