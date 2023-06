Spurs binden Top-Talent langfristig

Tottenham Hotspur investieren in die Zukunft. Laut Informationen von ‚The Athletic‘ haben die Spurs mit Youngster Mikey Moore einen langfristigen Vertrag vereinbart. Der 15-Jährige habe den Kontrakt bereits am gestrigen Freitag unterzeichnet, eine offizielle Verkündung steht noch aus.

Moore verzeichnete in der abgelaufenen Saison zehn Einsätze in der U18-Premier League und stand fünfmal in der UEFA Youth League auf dem Platz. Wettbewerbsübergreifend stehen für den Rechtsfuß sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Vorlagen) zu Buche. Dem Vernehmen nach waren auch andere europäische Topklubs an einer Verpflichtung des Offensivspielers interessiert.

