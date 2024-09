Kadioglu begründet Brighton-Entscheidung

Ferdi Kadioglu (24) glaubt, mit seinem Transfer von Fenerbahce zu Brighton & Hove Albion die nächste Stufe auf der Karrierleiter erklommen zu haben. „Nach der Europameisterschaft war es an der Zeit, einen neuen Schritt in eine größere Liga zu machen, um mich zu verbessern. Und der Plan von Brighton war wirklich interessant“, begründet der türkische EM-Star im Interview mit ‚The Athletic‘ seine Entscheidung für den Premier League-Vertreter.

Dabei überzeugte Kadioglu auch die Perspektive, die Trainer Fabian Hürzeler ihm aufzeigte: „Sie haben gezeigt, dass sich Spieler hier verbessern können und anschließend verkaufen sie die Spieler an ein größeres Team. Der Plan war also großartig. Der Trainer war sehr klar in seiner Erklärung“. Der Linksverteidiger soll dem Vernehmen nach auch auf dem Zettel von Borussia Dortmund gestanden haben.