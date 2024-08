United: 10 Millionen für Pellistri?

Facundo Pellistri könnte Manchester United in diesem Sommer verlassen. Laut der ‚Daily Mail‘ befinden sich die Red Devils mit Panathinaikos Athen in Gesprächen über einen Transfer des 22-jährigen Flügelstürmers. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro, die für den noch bis Sommer 2025 gebundenen Pellistri fällig werden könnten.

Auch andere Vereine sollen dem Bericht zufolge Interesse an dem Uruguayer zeigen. Pellistri war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den FC Granada verliehen und verbuchte in 15 Einsätzen zwar vier Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Assists), konnte den Abstieg der Südspanier aber nicht verhindern.