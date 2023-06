Hoffenheim: Interesse an Romas Solbakken

Die TSG Hoffenheim hat auf der Suche nach weiteren Offensivverstärkungen einen Kandidaten in Italien ausfindig gemacht. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, bekundet der Bundesligist Interesse an Flügelstürmer Ola Solbakken von der AS Rom. Der 24-jährige Norweger war im Januar ablösefrei aus seiner Heimat von FK Bodö/Glimt zu den Römern gewechselt. In der Ewigen Stadt konnte der Linksfuß nicht restlos überzeugen.

Nur einen Treffer und vier Assists steuerte Solbakken in 20 Einsätzen bei. Trotz Vertrag bis 2027 denkt die Roma daher an eine vorzeitige Trennung. Dem Bericht zufolge rufen die Italiener eine Ablöse von sechs bis sieben Millionen Euro auf. Damit wäre Solbakken im Vergleich zu anderen Kandidaten wie Marius Bülter (30) vom FC Schalke 04 sogar ein wenig teurer. Aktuell feilschen S04 und die TSG um die Ablöse. Hoffenheim bietet drei Millionen Euro, Schalke hätte gerne fünf Millionen Euro.

