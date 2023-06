Was für den Bülter-Transfer noch fehlt

Die TSG Hoffenheim kommt einer Verpflichtung von Wunschangreifer Marius Bülter immer näher. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich die Kraichgauer der Forderung des FC Schalke angenähert haben. Fünf Millionen Euro rufen die Königsblauen auf. Das aktuelle Gebot der TSG betrage knapp drei Millionen Euro.

Es fehlen also noch gut zwei Millionen Euro, die sich womöglich durch erfolgsabhängige Boni überbrücken lassen. Nicht ausgeschlossen auch, dass der abgestiegene Revierklub den Hoffenheimern seinerseits noch ein Stück entgegenkommt. So oder so würde es inzwischen überraschen, sollte Bülter kommende Saison nicht im TSG-Trikot auflaufen.

Mit dem Zwölften der zurückliegenden Bundesliga-Saison ist sich der 30-Jährige, mit elf Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft, schon einig. Bülter wird, so der Deal mit Schalke nicht noch scheitert, in Hoffenheim einen Vertrag über drei Jahre erhalten.