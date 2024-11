Trainersuche: Schicker drückt aufs Tempo

Andreas Schicker will bei der Suche nach einem neuen Trainer für die TSG Hoffenheim keine Zeit verlieren. „Ich will, dass es so schnell wie möglich geht“, erklärt der Geschäftsführer Sport gegenüber dem ‚kicker‘. Der Wunschkandidat ist klar: „Chris (Ilzer, Anm. d. Red.) ist weit oben auf unserer Liste.“

Bis zu seinem Wechsel nach Hoffenheim arbeitete Schicker bei Sturm Graz überaus erfolgreich mit Ilzer zusammen. Gespräche über eine erneute Zusammenarbeit im Kraichgau haben bereits stattgefunden. „Diese Konstellation mit Andi Schicker als Sportchef, eine spannende Mannschaft in Hoffenheim und den dortigen Möglichkeiten, verbunden damit, wie Sturm aktuell dasteht, könnten die Waage bei mir erstmals kippen lassen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber der Moment scheint gut“, gab Ilzer bereits zu Protokoll.