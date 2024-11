„Der Moment scheint gut“: Ilzer vor Wechsel nach Hoffenheim

Christian Ilzer steht kurz vor einem Engagement als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim. Der aktuelle Cheftrainer von Sturm Graz heizte im Gespräch mit der ‚Kleinen Zeitung‘ entsprechende Gerüchte selbst an: „Es gab am Sonntag ein Telefonat, in dem erstmals über die Option eines Wechsels gesprochen wurde.“

In Hoffenheim würde Ilzer auf Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und den Technischen Direktor Paul Pajduch treffen, beide waren erst wenige Wochen zuvor ebenfalls aus Graz zur TSG gewechselt.

„Diese Konstellation mit Andi Schicker als Sportchef, eine spannende Mannschaft in Hoffenheim und den dortigen Möglichkeiten, verbunden damit, wie Sturm aktuell dasteht, könnten die Waage bei mir erstmals kippen lassen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber der Moment scheint gut“, so Ilzer.

Millionenablöse wird fällig

Um das Trio beim Bundesligisten wieder zu vereinen, muss die TSG aber vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Unter anderem ‚Sky‘ berichtet von einer Ablösesumme zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro, die für den neuen Trainer fällig werden würden.

Die TSG hatte erst am Montag infolge einer Ergebniskrise in der Bundesliga Pellegrino Matarazzo entlassen. Ilzer ist seit 2020 in Graz tätig und konnte dort in der vergangenen Saison die Meisterschaft gewinnen.