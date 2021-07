Karriereende? Andersson kämpferisch

Sebastian Andersson ist optimistisch, nach seiner karrieregefährdenden Knieverletzung wieder vollständig fit zu werden und angreifen zu können. „Ich hoffe, dass das Knie nun besser ist - und ich fühle, dass es besser ist“, so der Stürmer des 1. FC Köln gegenüber dem ‚kicker‘, „garantieren kann ich nichts. Aber ich bin sehr zuversichtlich.“

„Die vergangene Saison“, blickt der 29-jährige Schwede zurück, „war natürlich sehr schwierig. Ich habe mich oft gefragt, was los ist, warum es nicht besser wurde. Das Knie fühlt sich aber jetzt so gut wie schon lange nicht mehr an.“ Vor einem Jahr war Andersson gegen eine Ablöse von sechs Millionen Euro von Union Berlin in die Domstadt gewechselt, lief seitdem aber nur 16 Mal für den FC auf.